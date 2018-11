Grohe sofre fratura em costelas e só volta ao Grêmio em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Marcelo Grohe só voltará a defender o Grêmio em 2019. Na partida contra o River Plate, ele sofreu uma série de contusões, uma delas no punho, mas, segundo o departamento médico do Tricolor, o que o tira de atividade pelos próximos 40 dias foram duas fraturas nas costelas.

"Durante a partida contra o River, o Marcelo Grohe sofreu vários traumatismos, entrei em duas oportunidades no campo para atendê-lo, causando alguma preocupação. Com os vários choques que sofreu, teve algumas contusões, uma importante no punho, e uma fratura nos arcos costais, na segunda e terceira costelas. Durante o ano de 2018 não jogará mais, se afastará por 30 a 40 dias, realizando tratamento conservador", disse o médico Márcio Dornelles.

O curioso é que Grohe permaneceu em campo até o fim, mesmo sendo atendido eventualmente. Os choques foram repetidos em cruzamentos e lances de defesa. Em um deles, olhando para a bola que passava por cima, o camisa 1 se chocou com violência na trave e aparentou fortes dores.

Sem ele, o titular passa a ser Paulo Victor. O ex-flamenguista tem atuado regularmente quando o Grêmio entra em campo com a equipe reserva.

"Com certeza isso é reflexo da força do jogo. Foi no segundo tempo, um choque muito forte que até o pessoal pensou em trauma craniano, se não me recordo aos 30 ou 34 minutos, na área. Deve ter sido ali a fratura no arco costal, são fraturas pequenas, sem derrame, sem nada mais grave em órgãos, mas provavelmente pelo choque, a violência em determinado momento, deve ter sido aí que ocorreu a lesão", completou o médico gremista.

O próximo compromisso do Grêmio será no sábado contra o Atlético-MG, pelo Brasileiro. Mas o Tricolor ainda batalha para reverter a decisão da vaga na final da Libertadores e acredita que possa estar na decisão com o Boca Juniors.