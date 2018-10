Grohe tem lesão leve e Everton vira dúvida para jogo contra o River

Folhapress

PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Grêmio recebeu a confirmação de que Marcelo Grohe e Everton estão lesionados e desfalcam o time nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. O cenário, no entanto, dá alento para uso de ambos na partida de ida da semifinal da Libertadores, diante do River Plate, no dia 23.

Grohe teve diagnosticada lesão de grau um (o mais leve em uma escala que vai até três) no músculo adutor da coxa direita. Everton tem grau dois no posterior também da coxa direita, contudo tem chances de voltar a tempo de jogar na Argentina.Logo depois do empate com o Bahia, no sábado, o Grêmio demonstrou preocupação com o quadro clínico da dupla de olho na partida em Buenos Aires.

A situação de Grohe é mais leve, porém deve exigir de sete a 10 dias de recuperação. Com isso, o goleiro está fora da partida com o Palmeiras e deve ser preservado também diante do América-MG, ambos os jogos fora de Porto Alegre.

O caso de Everton demanda maior tratamento, cerca de 15 dias fora, e por isso haverá uma corrida contra o tempo. No final da manhã, a CBF deu sinal de que o caso era sério ao anunciar corte do meia-atacante dos amistosos contra Arábia Saudita e Argentina.

O camisa 11 já estava fora do duelo com o Palmeiras pela convocação, mas agora também será baixa contra América-MG e fará tratamento intensivo para jogar diante do River Plate, no estádio Monumental de Nuñez.

Artilheiro do Grêmio no ano, com 18 gols, Everton tem histórico de recuperação antes do previsto. Em maio, ele conseguiu voltar uma semana antes e encarou o Ceará, em Fortaleza.

O Grêmio enfrenta o Palmeiras, no Pacaembu, no próximo domingo. Depois, visita o América-MG em 19 de outubro. No dia 23, encara o River Plate, em Buenos Aires.