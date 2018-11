Grupo apoiado por Huck, RenovaBR elege 16 de 120 candidatos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O RenovaBR, grupo apoiado por Luciano Huck que tem o objetivo de promover renovação na política, elegeu 16 dos 120 candidatos lançados para a eleição deste ano para Assembleias Legislativas e Congresso Nacional.

Os partidos Novo (oito pessoas) e Rede (três) foram os principais na lista de vitoriosos. Também houve eleitos do PDT, do PSB, do DEM, do PPS e do PSL.

Entre eles estão o ex-ministro Marcelo Calero (do PPS, que será deputado federal pelo Rio), a cientista política Tabata Amaral (do PDT, eleita deputada federal por São Paulo) e Joênia Wapixana (da Rede, que será deputada federal por Roraima). Em Sergipe, o delegado Alessandro Vieira foi escolhido senador pela Rede.

O RenovaBR foi idealizado pelo empresário Eduardo Mufarej e ganhou a adesão de entusiastas de renovação como Huck, que se tornou o principal garoto-propaganda da iniciativa. O comunicador da TV Globo também fez doações em dinheiro a alguns dos candidatos. Destinou para Calero, por exemplo, R$ 50 mil.

Para chegar ao nome dos 16 eleitos, a entidade considerou cálculos da votação e do quociente eleitoral. O resultado oficial, no entanto, ainda não foi divulgado pela Justiça Eleitoral.

Dos 120 postulantes, pelo menos 30 tinham alto potencial de se elegerem, segundo uma tabela interna da organização.