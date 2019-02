Maximilian Santos e Rafa Salomon | peoplesa@bemparana.com.br

O ano de 2019 começou quente para o empresário Claudio Oliveira (foto), que está a frente da Financeira CLO, também proprietária do Grupo Bitcoin Banco. Com inauguração prevista ainda para o primeiro semestre, o grupo está em fase adiantada de preparativos para lançar o maior escritório de advocacia da América Latina especializado em criptomoedas, tokens e ICO (oferta inicial da moeda).

O grupo também se prepara para o lançamento de sua própria moeda, a “Leaxcoin”, voltada para o ramo imobiliário, o que também está previsto pra o primeiro semestre, em um suntuoso evento internacional no Palácio Tangará, em São Paulo.

Meeting de Empreendedorismo

No dia 30 de outubro, Curitiba recebe o I Meeting de Empreendedorismo que promete deixar os paranaenses por dentro do que há de mais atual no cenário de economia, política, era digital e como empreender nos dias de hoje. O evento, que acontece na Expo Unimed, tem como idealizadores a empresa de investimentos 4trader e a LFC Eventos que já anunciaram dois nomes com expertise no assunto.O Ph.D. em Business e comentarista do programa Conta Corrente, da Globo News, Samy Dana e um dos “tubarões” do programa Shark Tank Brasil, e única mulher bicampeã premiada como Melhor Investidora-Anjo no Startup Awards 2016 e 2018,Camila Farani (foto). Os ingressos, pré-venda, já começaram a ser vendidos pelo site www.lfceventos.com.br.

Balanço:

** O McDonald’s apresenta uma novidade para os apaixonados pelos Clássicos do Dia. Os sete sanduíches consagrados e campeões de vendas, que fazem parte do menu promocional da rede, passam a custar R$ 7,90. O novo preço vale para todos os restaurantes do Brasil, unindo sabor, qualidade e valor ainda mais acessível.

** A Drone Kids School, startup Curitibana, Top 100 Inovativa Brasil, esteve em Londres na maior e mais conceituada feira de tecnologia de informação e educação no Reino Unido, a Bett Show. Vale ainda dizer que é a primeira vez que uma empresa ou startup brasileira foi convidada pelos organizadores para representar a nação em um evento dessa magnitude.

** A gastronomia asiática contemporânea ganha novo endereço em Curitiba. O restaurante Extásia, sucesso em São Paulo, inaugurou filial na capital paranaense. Após uma semana de soft opening, já está de portas abertas ao público, no Batel, no imóvel que anteriormente abrigava o Olivença Cozinha Ibérica. A gastronomia é assinada pelo premiado chef Flávio Miyamura, inspirado em uma contemporânea da cozinha asiática.

** A Low Carb Pizza é a marca lançada pela EAT&FIT. Daqui pra frente, comer pizza não é mais uma ameaça à dieta e a vida saudável. Como o próprio nome já diz, trata-se de uma pizza de baixo teor de carboidratos, ideal para quem segue este tipo de dieta. O que torna esta pizza única é simplicidade na receita, explica Diego Bergamini, diretor da empresa de alimentação saudável Eat&Fit.