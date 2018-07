Grupo de 130 venezuelanos é levado de Roraima a São Paulo e mais três cidades

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um grupo de 20 venezuelanos chegou nesta terça-feira (24) a São Paulo, vindos de Boa Vista (RR), na quarta leva do programa do governo federal de interiorização do refugiados oriundos do país comandado pelo regime de Nicolás Maduro.

Os que chegaram estavam entre os 130 que embarcaram em um avião da Força Aérea Brasileira saindo de Roraima rumo a quatro cidades brasileiras, sendo a capital paulista a que recebeu o menor número desta vez.

Do total, 24 ficaram em Cuiabá (MT), 50 em Brasília (PF) e 36 no Rio de Janeiro (RJ). Com eles são 820 refugiados transferidos pelo governo, dos mais de 60 mil que chegaram ao país fugindo da crise política, econômica e humanitária --à capital paulista vieram cerca de 200.

Os venezuelanos foram recebidos na Missão Acolhida e Paz, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, no Glicério (região central), que também foi um dos principais centros de recebimento na cidade para haitianos, africanos e sírios.

O grupo entrou na casa sem falar com a imprensa. Cinco deles pediram aos militares e representantes do governo que os acompanhavam que não fossem fotografados, sob a justificativa de que sofriam perseguição na Venezuela.

Segundo o pároco da igreja, Paolo Parisi, já passaram pela casa outros 33 venezuelanos por meio do programa de interiorização, acolhidos em abril e maio, mas mais de cem que vieram por conta própria desde janeiro.

Sobre os que estão no local, o sacerdote afirma que a maioria conseguiu empregos, sendo os setores gastronômicos e de limpeza os principais contratantes.

Parisi diz não ter recebido recursos do governo para a acolhida do grupo, salvo a transferência deles para a casa, custeada pelo governo federal. "Continuamos no nosso ritmo, trabalhando com nosso orçamento e as doações."