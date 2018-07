Grupo de dança Sashas faz audição para novos bailarinos

Redação Bem Paraná

Sashas, um dos maiores grupos de dança do Paraná, realiza neste domingo (29) audição para escolha de novos bailarinos. Haverá escolha para o elenco Oficial, às 13 horas, para o elenco Contemporâneo, às 15 horas, e para o elenco de Jazz, às 17 horas. A inscrição para cada categoria custará R$ 20 e será feita na hora. A audição acontecerá na Cenário Espaço Arte, que fica na Rua Barão de Antonina, 254 - São Francisco, em Curitiba.

Sob o comando do coreógrafo Jonatas Cardoso, o grupo apresentou recentemente o espetáculo ´Caixa´ no Teatro Sesc no projeto Terças das Danças Urbanas, e fez apresentação na Mostra Festival Internacional de Hip Hop (FIH2), no início de julho. Também fez curta temporada no Teatro Fernanda Montenegro, com o Sashas High School, uma versão bem-humorada GLBTI do musical da Disney, High School Musical. Todos os espetáculos com casa cheia.

O grupo Sasha’s nasceu em 2014, com quatro integrantes. A fórmula criada teve grande repercussão dentro e fora do Brasil. Hoje, são mais de 50 bailarinos de todo o país que entregam energia, técnica e presença de palco para todas as produções que participam. E o resultado não poderia ser outro: um potencial performático que cabe nos palcos, nas baladas, nos clubes, em festas.

Serviço

Audição para o grupo de dança Sashas

Quando: Dia 29 de julho (domingo), a partir das 13 horas

Onde: Cenário Espaço Arte, que fica na Rua Barão de Antonina, 254 - São Francisco, em Curitiba.

Quanto: R$ 20 por categoria

Informações; Instagram @sashascwb