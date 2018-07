Grupo EMBRAED anuncia mais de R$ 10 milhões ao Infinity Blue Resort e SPA

Localizado à beira-mar em praia semi privativa e próximo ao centro da cidade catarinense de Balneário Camboriú, o Infinity Blue Resort e SPA, único do gênero do município litorâneo e referência em hospedagem, eventos e lazer no sul do país, passa por amplo processo de modernização. O Grupo EMBRAED anuncia novo investimento de cerca de R$ 10 milhões à empresa que inclui reformas dos apartamentos e áreas externas. Os processos são executados em etapas, e não afetam o andamento das atividades habituais do hotel e a privacidade dos hóspedes e demais visitantes. “O foco do GRUPO EMBRAED é atender nossos clientes, hóspedes e visitantes com alta qualidade sempre, e trazer de forma constante novidades e tendências do mercado mundial. Como não paramos de inovar, a proposta ao Infinity Blue é desenvolver cada vez mais o padrão de excelência no mercado da hotelaria, tanto no que se refere às modernizações quanto ao processo de gestão da empresa.”, destaca a presidente do Grupo EMBRAED Tatiana Rosa Cequinel. Foto: Samuel Melim.

Oi investe R$ 52,2 milhões no Paraná e mantém foco na melhoria

Giovani da Silva, diretor de varejo da Oi na região Sul, informa que a companhia investiu mais de R$ 52,2 milhões no Paraná no primeiro trimestre de 2018. No Brasil, os investimentos foram de R$ 1,1 bilhão no mesmo período. Segundo estimativas da Oi, a companhia espera alcançar um total de R$ 5,5 bilhões em investimentos em 2018, mas esse patamar poderá ser superado e chegar até R$ 6,5 bilhões, dependendo da entrada de recursos novos com o aumento de capital previsto para o final do ano. A operadora implantou no Paraná 1 novo site de telefonia móvel e outros seis sites foram ampliados ou modernizados no primeiro trimestre do ano. Além disso, 800 novas portas para o serviço de banda larga fixa foram implantadas. No Paraná, a Oi oferece cobertura 4G em 51 cidades e conta com aproximadamente 2,8 milhões de clientes na telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga fixa e TV por assinatura. Foto: Divulgação.

Balanço

- Sobre a paralisação dos petroleiros, a Petrobras informa que todas as suas unidades estão operando. A greve já foi encerrada em mais de 95% das suas unidades.

- Desde quarta-feira, 30, as atividades estão sendo retomadas entre os associados do Sindicato Nacional dos Cegonheiros. Os Cegonheiros estão rodando nas estradas, especialmente em locais de curta distância e onde há postos de combustível com diesel.