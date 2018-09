Grupo homenageia os 90 anos do compositor e lendário Tom Jobim

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após fazer sucesso no Rio de Janeiro, o espetáculo "Um Tom de Saudade" chega amanhã, pela primeira vez, a São Paulo. Nele, um grupo de músicos se une para uma homenagem a Tom Jobim (1927-1994), maestro que faria 90 anos em 2017. São tocadas canções do artista.

"A lista de composições inclui as instrumentais e outras com voz. Entre elas, 'Correnteza', que cantamos em trio, 'Insensatez' e 'Stone Flower'. O show começa lento e, então, vai se agitando", conta o maestro Jaime Alem.

Alem estará no palco com o maestro Rafael Barros Castro (piano e voz), que, com ele, ficou responsável por dar vida aos arranjos originais. O quinteto de cordas da Orquestra de Solistas do Rio de Janeiro e a cantora Nair Cândia integram a atração.

"Sentíamos falta tanto da música quanto da pessoa do Tom Jobim", conta Alem, sobre o que deu origem ao projeto. "Com o show, também nos preocupamos em apresentar essas músicas às novas gerações. A apresentação será carregada de emoção. Sonhávamos em tocar em São Paulo", diz.

Ele brinca ao falar sobre a expectativa geral da trupe. "Estamos todos tremendo", diverte-se. "A gente sabe que em São Paulo a música é sempre exuberante, é uma capital em que encontramos muitos espaços artísticos. Acredito que o público vai gostar, pois ele conhece música, tem mais senso critico", complementa.

O show "Um Tom de Saudade" estreou no ano passado no Rio, em um casarão que virou um centro de arte. O sucesso foi tão grande que várias regiões e cidades começaram a pedir shows como este em suas localidades. "A divulgação foi muito na base do boca a boca mesmo. Teve gente que foi assistir cinco vezes. É gratificante quando isso ocorre. Vamos pegar as pessoas pelo coração", finaliza Alem.