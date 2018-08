Grupo sul-coreano BTS supera Taylor Swift e tem vídeo mais visto no YouTube em 24 horas

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A banda sul coreana BTS bateu recorde de visualizações no YouTube no período de 24 horas. O vídeo da música "Idol" foi visto 45 milhões de vezes em um dia, segundo dados da empresa. O clipe foi lançado na última sexta-feira (24).

O recorde anterior era da faixa "Look What You Made Me Do", da cantora Taylor Swift, que tinha acumulado 43,2 milhões de visualizações em 24 horas.

O grupo asiático já tem 10 milhões de inscritos em seu canal oficial no YouTube. No último ano, suas músicas tiveram mais de 3,8 bilhões de reproduções na plataforma no mundo todo. O BTS está entre os 20 artistas com mais visualizações em 2018 até agora.

Entre os países que mais ouviram o hit da banda no YouTube, os Estados Unidos estão em primeiro lugar. Os fãs americanos reproduziram "Idol" 417 milhões de vezes no último ano.

O Brasil está em sexto lugar e rendeu 233 milhões de visualizações ao vídeo.

"Idol" é o último videoclipe lançado pelo grupo. A música faz parte do álbum "Love Yourself: Answer", uma sequência do disco "Love Yourself: Tear", que colocou o BTS na história como a primeira banda de k-pop a chegar ao topo da Billboard 200 em maio.

O presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, parabenizou o BTS pelo Facebook. "A música popular coreana deu um salto para frente no palco mundial graças ao BTS. Através da linguagem da música k-pop, nossos jovens compartilham experiências de vida e amor, sonhos e dores com jovens de todo lugar do mundo."