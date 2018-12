Grupos de atividades físicas ocupam parques de São Paulo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Grupos independentes de ginástica viraram mania em São Paulo. Com eles, práticas como corrida, treinamento funcional, voltado para melhorar o desempenho nas atividades do dia a dia, circuito e ioga ocuparam parques e espaços públicos da cidade. Muitos oferecem aulas gratuitas. As pagas custam a partir de R$ 10. Em média, a mensalidade de uma academia custa R$ 80.

Em geral, assessorias esportivas oferecem os serviços em troca, ganham divulgação e patrocinadores. Os parques que mais têm grupos são o Ibirapuera (zona sul), Villa-Lobos (zona oeste), do Povo e Aclimação (zona sul), da Juventude (zona norte) e o Ceret (zona leste). Pesquisa nas redes sociais é o melhor caminho para encontrá-los.

Os professores levam a estrutura que a atividade exige. Em alguns casos, é preciso fazer inscrição. Em outros, é só chegar e se juntar ao grupo. Não é exigido exame físico, mas antes de iniciar uma atividade é aconselhável consultar um médico.

"Formamos o grupo para levar atividade física ao cotidiano das pessoas e melhorar a saúde e bem-estar", diz Murilo Alves, personal trainer e sócio da Personal 360.

A assessoria comanda grupos de treinamento funcional em três parques públicos, Ibirapuera, do Povo e Villa-Lobos, com aulas gratuitas e pagas. A recepcionista Maria de Nazaré Cavaleiro do Carmo, 54 anos, mora no Jardim Piratininga, em Osasco (Grande SP), e há dois anos não falta a uma aula no Villa-Lobos. "Eu era doente. Vivia com pressão e colesterol altos. Depois que comecei os treinos, melhorei e aprendi a me alimentar melhor."

"Nosso propósito é mudar a mentalidade das pessoas que acham que treinar é impossível. Todo mundo pode praticar atividade física. É divertido, motivador e você faz amigos", diz o fundador da assessoria We Move Brasil, Thiago Tricarico.

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, gestão Bruno Covas (PSDB), disponibiliza no site da prefeitura programação de eventos gratuitos nos parques. "A orientação para os professores é que sigam o regulamento de uso de cada parque para poder proporcionar atividades gratuitas, e escolhendo o local em conjunto com o administrador de modo a não impedir a circulação dos demais usuários do parque", diz a nota.

FORMAÇÃO

O Conselho Regional de Educação Física de São Paulo afirma que há 312 assessorias esportivas que ministram aulas de ginástica ao ar livre, em condomínios ou clubes fechados na capital paulista. No estado são 1.147.

Essas empresas já foram fiscalizadas pelo órgão e têm autorização para atuarem. "Mesmo assim, o aluno tem o direito de exigir o registro do profissional caso desconfie de atividade ilegal da profissão", afirma o chefe de gabinete do conselho regional, professor Roberto Saad. Denúncias e consultas de registro profissional podem ser feitas pelo site www.crefsp.gov.br.

QUALIDADE DE VIDA

O médico Vagner Tadeu Orlando Filho, 44 anos, faz aulas em grupos no parque Ibirapuera há dois anos. Para ele, a atividade ao ar livre é uma forma de recuperar o contato com a natureza. "Faz toda a diferença para quem vive trancado e trabalhando em quatro paredes", diz.

Desde que ingressou nas aulas de treinamento funcional no parque Villa-Lobos, sábado deixou de ser o dia da faxina de casa para a analista Patrícia Francischelli de Souza, 46 anos. Ela participa dos treinos ao ar livre há um ano e três meses. "Hoje me sinto muito melhor. Para mim a semana começa no sábado", afirma.

ESCOLHA O GRUPO

CHAMA QUE VEM

Circuito

Escadaria SumaréTodos os sábados, às 9h

Gratuito, sem necessidade de inscrição prévia

Yoga

Parque Ibirapuera, na Praça da Paz

Custo: R$ 30

As datas são divulgadas por meio do instagram @chamaquevemoficial

VEM PRO CORRE

Avenida Paulista, na praça do Ciclista

Todas as terças, às 20h15

Gratuito, sem necessidade de inscrição prévia

PERSONAL 360

1- Treinamento funcional

Parque Villa-LobosSábados, às 9h

Custo: R$ 10

Inscrições pelo site www.personal360.com.br

2- Treinamento Funcional

Parque Ibirapuera, na Serraria (Portão 7)

Terças, às 20h30

Gratuito

Inscrições pelo site www.adidas.com.br

3- Treinamento Funcional

Parque do Povo

Segundas e quartas, às 18h30

As aulas são cobradas. Pacotes a partir de R$ 155 mensais

Inscrições pelo site www.personal360.com.br

Projeto Maha Karma Yoga SP

Aula: Yoga

Parque Ibirapuera, na Serraria (Portão 7): terças e quintas, às 19h30, e sábados, às 9h30

Gratuito, sem necessidade de inscrição prévia

WE MOVE BRASIL

1- Treinamento Funcional

Parque Ibirapuera, na Serraria (Portão 7)Segunda a sexta, às 6h15, 19h, 20h e 21h (turma avançada)

Aulas cobradas

2- Parque do Povo

Terças e quintas, às 19h, e quartas, às 19h30

Aula gratuita, com inscrição pelo site www.adidas.com.br

3- Ceret

Segundas e quartas, às 20h.

Aulas cobradas

4- Villa-Lobos

Sábados, às 8h

Aula gratuita, com inscrição pelo site www.adidas.com.br

5- Bosque Maia, em Guarulhos

Terças e quintas, às 20h

Aulas cobradas

6- Emissário Submarino, em Santos

Segunda, às 20h, terças e quintas, às 19h30

Aulas cobradas

As aulas cobradas custam a partir de R$ 119,99 (para o plano anual)

Informações: @wemove_brasil

Endereços:

Escadaria Sumaré - praça Irmãos Karmam, 473, no Sumaré

Parque Ibirapuera

Praça da Paz - Portão 3 - avenida Pedro Álvares Cabral, sem número

Serraria - Portão 7 - avenida República do Líbano, sem número, Ibirapuera

Parque do Povo - avenida Henrique Chamma, 590, Itaim Bibi

Parque Villa-Lobos - avenida Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros

Ceret - rua Canuto Abreu, sem número,Tatuapé

Bosque Maia - avenida Paulo Faccini, sem número, Guarulhos