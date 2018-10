Grupos em redes sociais pedem boicote a artistas que se opuseram a Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em grupos de WhatsApp, apoiadores de Jair Bolsonaro pedem boicote a artistas que se posicionaram contra a candidatura do presidente eleito.

Munido de emojis de corações verdes e amarelos, um usuário do grupo "Bolsonaro 17 - CE" pede votos ao DJ Alok no MTV Europe Music Awards 2018, na categoria melhor artista brasileiro. Segundo ele, todos os outros concorrentes -Anitta, Ludmilla, Pabllo Vittar e Nego do Borel- foram contrários a Bolsonaro.

"Anitta está em alta no YouTube!!!! DISLIKE NELA!!!!", conclamam membros do grupo "BOLSONARO PARANÁ", que replicaram repetidas vezes a mesma mensagem.

Uma outra usuária, no grupo "Bolsonaro 17 MG", replicou uma "lista de comunistas". De acordo com a postagem, são "petistas que apoiam o 'nove dedos' e fomentam um verdadeiro golpe comunista no país". A mensagem pede que os apoiadores do presidente eleito "não comprem mais nada deles", não assistam seus programas ou peças de teatro e não leiam seus livros.

A lista vai de Reinaldo Azevedo a Alcione, passando por Delfim Netto e Preta Gil.

No mesmo grupo, um usuário pede um "dislike" em massa a vídeos de artistas "Rouanet's". Constam da lista Anitta, Daniela Mercury e Marília Mendonça. "Chegou a hora de a Fernanda Abreu descobrir o poder dos nossos 'dislikes' e 'denúncias de incitação ao ódio'", diz a mensagem.

Durante a campanha presidencial, artistas como Caetano Veloso, Daniela Mercury, Camila Pitanga e Madonna replicaram a hashtag #EleNão, em repúdio ao capitão reformado.

Houve também um manifesto, chamado "Democracia Sim", que conta com as assinaturas de pelo menos 400 artistas, escritores e professores, como André Singer, Drauzio Varella, -ambos colunistas da Folha de S.Paulo-, Milton Nascimento, Camila Pitanga, Gilberto Gil e Mano Brown.