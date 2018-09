Guarani bate Juventude em casa e encerra jejum na Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani encerrou sequência de quatro jogos sem vitórias ao bater o Juventude por 1 a 0 nesta quinta-feira (13), no Brinco de Ouro, em Campinas (SP), em duelo válido pela 27ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

A equipe campineira já acumulava três empates e uma derrota desde seu último triunfo, contra o Atlético-GO. Com o resultado, chegou aos 41 pontos, na sétima colocação. A distância atual para o G-4 é de dois pontos, mas poderá mudar até o final da rodada, que terá jogos nesta sexta (14) e sábado (15).

O Juventude, por sua vez, segue em jejum dramático: não vence desde a 17ª rodada, quando fez 1 a 0 sobre a Ponte; de lá para cá, foram seis derrotas e quatro empates. Na tabela, é o 18º, com 28 pontos, e está a um ponto, momentaneamente, do primeiro time fora do Z-4.

O único gol da partida foi anotado em pênalti sofrido por Bruno Xavier. A cobrança foi convertida em gol pelo também atacante Bruno Mendes, aos 35min do segundo tempo.