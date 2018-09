Guarani vence o CSA e assume a quarta posição da Série B

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Guarani recebeu o CSA na noite deste sábado (22), no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP), e venceu o time alagoano por 1 a 0.

Com a derrota, o CSA caiu para a terceira posição da tabela, encostando no líder Fortaleza, que atualmente está com 50 pontos. Se ganhasse, alcançaria 49 pontos, mas anota 46 pela 28ª rodada do campeonato.

O Guarani, por sua vez, subiu de posição e está no G-4, em quarto lugar, com 44 pontos.

O atacante Bruno Mendes marcou o único gol da partida para o clube de Campinas aos 30min do primeiro tempo. O atacante recebeu um cruzamento pelo lado esquerdo de Kevin, que não teve dificuldades e só mandou empurrou bola para o fundo da rede.

Na próxima rodada, o Guarani vai ao Serra Dourado jogar contra o Vila Nova, na sexta-feira (28), às 21h30. O CSA visita o CRB, no rei Pelé, no sábado (29), às 16h30.