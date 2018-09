Da Redação Bem Paraná

A Guarda Municipal de Araucária realiza amanhã um desfile cívico em comemoração à Independência do Brasil. O desfile terá início às 9h30 na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública (Av. Archelau de Almeida Torres, nº 1181) e seguirá até o Parque Cachoeira.

De acordo com a organização do evento, além de integrantes da Guarda Municipal de Araucária e da Guarda Mirim, o desfile deverá contar com a participação de guardas municipais de outros municípios e também estudantes. Toda a comunidade é convidada a prestigiar este momento.

Corrida

Os interessados em participar da primeira edição da Corrida da Guarda Municipal de Araucária e 3ª Corrida da Semana de Prevenção, em 16 de setembro, devem realizar as inscrições pelos sites www.clickcorridas.com.br , http://www.raceforlife.com.br ou https://www.ticketagora.com.br . Para quem vai adquirir o kit completo da corrida o prazo de inscrição termina amanhã. Já para o kit básico o prazo é 13 de setembro ou até atingir o número limite de inscrições