Guarda Municipal de Araucária recebe caminhonetes e kits antitumulto

A Guarda Municipal de Curitiba vai receber dez caminhonetes modelo Chevrolet S10, nesta teça-feira (15). Os veículos serão distribuídos para todos os núcleos regionais da Defesa Social, para atender ocorrências de segurança pública nos bairros e prestar apoio em eventos municipais e manifestações.

Junto com cada veículo, serão entregues quatro kits antitumulto, com escudos, capacetes, bastões, caneleiras e espingardas calibre 12. As entregas fazem parte do programa Policiamento de Proximidade, por meio do qual os guardas municipais estão mais presentes no dia a dia dos curitibanos, em parques, ruas e praças.