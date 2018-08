Guarda Municipal de Curitiba celebra 30 anos e homenageia a turma mais antiga

SMCS

Presente em parques, praças, creches, escolas, unidades de saúde, Faróis do Saber e cemitérios, a Guarda Municipal de Curitiba completa 30 anos de serviços prestados à cidade. Para comemorar a data e relembrar a formatura dos primeiros membros da corporação, composta por 110 profissionais - 80 homens e 30 mulheres -, uma solenidade foi organizada no Memorial de Curitiba, nesta segunda-feira (13/8).

“A Guarda Municipal foi criada a partir da ideia de que só a polícia estadual não bastava para o espaço urbano”, relembrou o prefeito Rafael Greca, que enumerou as diversas atividades na qual a atuação dos guardas é fundamental. “Eles já trouxeram à vida curitibinhas, em momentos de risco, no meio da rua”, disse, referindo-se aos casos de partos de emergência auxiliados pelos GMs.

“Agradeço a solidariedade nos dias de enchente, nas portas de escola, no cuidado com a paisagem da cidade, na preservação dos monumentos e na repressão ao vandalismo, além da valiosa contribuição nas ações de fiscalização e no acompanhamento das atividades de resgate social”, frisou ele.

Greca ressaltou o papel dos guardas durante a greve dos caminhoneiros, no primeiro semestre, quando fizeram escolta para o transporte de combustíveis, garantindo o abastecimento de ônibus, ambulâncias e viaturas da cidade. “Com essa contribuição foi possível que Curitiba se tornasse a única cidade do Brasil que não parou durante a greve. Meu coração de prefeito se encheu de alegria a ver o Memorial azul da cor da farda da GM, louvando o grande nome dessa cidade”, acrescentou.

Neste ano, foram incorporados 60 guardas municipais, que concluem o curso de formação em setembro. Além desses, está prevista a convocação de mais 100. “Estamos atuando de maneira mais efetiva, com patrulhamento no centro e nos bairros, fazendo blitze da lei seca, operações ostensivas, contra fura-catracas e de apoio a órgãos policiais, cuidando do principal bem da cidade, que é o curitibano”, salientou o secretário da Defesa Social e Trânsito, Guilherme Rangel.

Evolução

Inicialmente dedicada a zelar pela preservação do patrimônio público, a Guarda Municipal aprimorou a forma de atuação ao longo do tempo. “Com dedicação e responsabilidade, assumiu o desafio de oferecer segurança ao cidadão”, explicou o diretor da corporação, Odgar Nunes Cardoso, integrante da primeira turma de guardas formados.

Com R$ 7 milhões de investimento no último ano e meio, a GM recebeu viaturas e motos novas, mais uniformes e atualizou equipamentos necessários ao exercício da função. “Estamos fazendo um policiamento mais próximo da população, com aperfeiçoamento contínuo, inteligência, perseverança e respeito pelo ser humano”, destacou Cardoso.

Reconhecimento

Da primeira turma, 51 guardas municipais continuam prestando serviços à corporação e foram homenageados na cerimônia desta segunda-feira, uma grande reunião de profissionais que se tornaram amigos com o passar dos anos. Eles receberam diploma de condecoração e Medalha de Mérito por 30 anos de efetivo serviço prestados ao município.

A Guarda Municipal foi criada em 17 de julho de 1986 (lei municipal nº 6.867). No dia 4 de agosto de 1988, a primeira turma dava início às atividades na proteção e guarda.

Participaram da solenidade o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Adriano Furtado; o secretário estadual da Segurança Pública, Julio Reis; coronel Antonio Zanatta Neto, da Polícia Militar; o delegado-geral da Polícia Civil, Naylor Gustavo Robert de Lima; o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas e Infraestrutura, Eduardo Pimentel; o superintendente da Defesa Social, Carlos Celso dos Santos Junior; os secretários municipais Maria Silvia Bacila, da Educação, Emílio Trautwein, do Esporte, Lazer e Juventude, e Heraldo Alves das Neves, de Administração e RH; a superintendente de Trânsito, Rosangela Battistella; a presidente da Agência Curitiba de Desenvolvimento, Cris Alessi; além de representantes do Exército e das guardas municipais da Região Metropolitana.