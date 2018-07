Guarda Municipal impede fura-catracas na estação-tubo Osternack

SMCS

Quatro pessoas foram detidas pela Guarda Municipal por tentar entrar no ônibus sem pagar a tarifa, nesta sexta-feira (20/7). A ação para coibir a prática dos fura-catracas foi feita na estação-tubo Osternack, no Sítio Cercado. Em outra ação, na terça-feira (17/7), outras cinco invasões foram flagradas pelos guardas no mesmo ponto.

“Estamos intensificando as rondas, acompanhando o acesso dos passageiros e realizando estas ações complementares que consistem em identificar os invasores e encaminhá-los à autoridade policial para as devidas providências”, informa o inspetor Jônatas Barbosa de Lima, chefe do núcleo da Defesa Social no Bairro Novo.

Os detidos desta sexta, com idade entre 19 e 49 anos, todos do sexo masculino, foram encaminhados à 4ª Companhia da Polícia Militar.