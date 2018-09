Guarde $, vale a pena!

Recentemente tive a infelicidade de enfrentar uma fila de banco, e acabei ouvindo um dos caixas explicando para uma senhora que ela teria um crédito pré-aprovado, que poderia ser usado a qualquer hora!!! Convivemos com uma avalanche de instituições financeiras tentando convencer-nos a emprestar dinheiro, sendo hoje o alvo principal os aposentados, e de lojas de todos os tipos falando para comprarmos em suaves prestações.

Lá na fila, me lembrei de uma história que um vendedor da Audi contou em um dos cursos que ministrei para aquela marca. Ele recebeu um telefonema de um rapaz, que se dizia interessado em adquirir um A3. O rapaz descreveu as características do carro desejado, especificando os opcionais e a cor, e disse para o vendedor encomendar o veículo. É claro que o vendedor ficou meio desconfiado, pois não conhecia o cliente pessoalmente, só através de contato telefônico. Por sorte uma semana após o fato, a concessionária recebeu um A3, com as características exigidas pelo possível cliente. Então, o vendedor ligou para o mesmo, avisando-o da chegada do carro, e convidando para ir até a loja apanhar o veículo.

No dia seguinte, como combinado, chegou um rapaz de cabelos compridos, chinelos, com uma mochila nas costas, com a aparência de turista europeu, acompanhado de sua esposa.Após se identificarem ao vendedor, foram até o carro para conhecê-lo, e por fim sentaram-se à mesa do vendedor para acertar a forma de pagamento.

Depois de confirmado o preço do carro, o cliente pôs a mochila em cima da mesa e disse que ali estava o dinheiro para pagá-lo. O vendedor assustado devido à grande quantia, encaminhou o casal a uma sala reservada para efetuarem a contagem. Durante a contagem o vendedor perguntou ao cliente qual carro ele tinha e porque estava comprando um Audi.O Cliente respondeu que não tinha carro, que andava de ônibus, mas fazia cinco anos que estava guardando dinheiro para comprar o carro dos seus sonhos.

No Brasil a cultura de emprestar dinheiro e comprar a prazo é a situação normal. É claro que no primeiro mundo também se empresta dinheiro, mas lá a economia é estável e os encargos são menores. Quem poupa dorme tranqüilo, realiza seus sonhos e tem mais poder de barganha. Quem contrai dívidas, perde o sono, com o tempo adquire mais dívidas, recebe cobradores, oficiais de justiça e muitas vezes ainda perde seus bens. Para quem não tem pressa, o melhor é poupar! Não se deixe tomar pela emoção!

Um grande abraço, boa semana e Deus te abençoe.

