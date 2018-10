Guardiola é eleito o melhor do mundo em ranking que tem Tite e R. Gaúcho

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A revista inglesa Four Four Two elegeu os 50 melhores técnicos da atualidade e colocou o espanhol Josep Guardiola, do Manchester City, como o líder do ranking. A publicação revelou o top-10 nesta terça-feira (30).

Além de Guardiola, também aparecem como destaque o hoje desempregado Zinedine Zidane (2º), que conquistou o tricampeonato da Liga dos Campeões com o Real Madrid; o argentino Diego Simeone (3º), do Atlético de Madri; e o italiano Maximiliano Allegri (4º), da Juventus.

Entre os dez, a grande surpresa é o jovem alemão Julian Nagelsmann. Aos 31 anos, o comandante do Hoffenheim-ALE, que já chegou a dizer "não" ao Real Madrid, ocupa a nona colocação, tendo vantagem em relação a Ernesto Valverde, do Barcelona, o décimo na classificação.

Ainda entre os escolhidos está Tite. O técnico da seleção brasileira ocupa a 11ª colocação do ranking e aparece na frente de nomes como Thomas Tüchel, do Paris Saint-Germain; Antonio Conte, ex-Chelsea; Luis Enrique, da Espanha; e Di Francesco, da Roma.

Outro brasileiro a figurar na lista é Renato Gaúcho. O comandante do Grêmio é o 28º na classificação apresentada.

Confira o top-50 da Four Four Two:

1. Josep Guardiola (Manchester City-ING)

2. Zinedine Zidane (ex-Real Madrid)

3. Diego Simeone (Atlético de Madri-ESP)

4. Maximiliano Allegri (Juventus-ITA)

5. Jurgen Klopp (Liverpool-ING)

6. Didier Deschamps (seleção francesa)

7. Mauricio Pochettino (Tottenham-ING)

8. Maurizio Sarri (Chelsea-ING)

9. Julian Nagelsmann (Hoffenheim-ALE)

10 - Ernesto Valverde (Barcelona-ESP)

11 - Tite (seleção brasileira)

12 - Leonardo Jardim (ex-Monaco)

13 - Di Francesco (Roma -ITA)

14 - Lucien Favre (Borussia Dortmund-ALE)

15 - Marcelino (Valencia-ESP)

16 - Luis Enrique (seleção espanhola)

17 - Janne Andersson (seleção sueca)

18 - Antonio Conte (ex-Chelsea)

19 - Phillip Cocu (ex-Fenerbahce)

20 - Thomas Tuchel (PSG-FRA)

21 - Zlatko Dalic (seleção croata)

22 - Paulo Fonseca (Shakhtar Donetsk-UCR)

23 - Gian Piero Gasperini (Atalanta-ITA)

24 - Pablo Machin (Sevilla-ESP)

25 - José Mourinho (Manchester United-ING)

26 - Domenico Tedesco (Schalke-ALE)

27 - Jose Bordalas (Getafe-ESP)

28 - Renato Gaúcho (Grêmio)

29 - Niko Kovac (Bayern de Munique-ALE)

30 - Bruno Genesio (Lyon-FRA)

31 - Unai Emery (Arsenal-ING)

32 - Marcelo Gallardo (River Plate-ARG)

33 - Sergio Conceição (Porto-POR)

34 - Rafael Benitez (Newcastle-ING)

35 - Marco Giampaolo (Sampdoria-ITA)

36 - Adi Hutter (Eintracht Frankfurt-ALE)

37 - Abdullah Avcı (Istanbul Basaksehir-TUR)

38 - Stefano Pioli (Fiorentina-ITA)

39 - Luciano Spaletti (Inter de Milão-ITA)

40 - Gareth Southgate (seleção da Inglaterra)

41 - Eddie Howe (Bournemouth-ING)

42 - Quique Setien (Bétis-ESP)

43 - Rudi Garcia (Marseille-FRA)

44 - Abel Ferreira (Braga-POR)

45 - Ariel Holan (Independiente-ARG)

46 - Juan Carlos Osorio (seleção do Paraguai)

47 - Sean Dyche (Burnley-ING)

48 - Ricardo Gareca (seleção do Peru)

49 - Simone Inzaghi (Lazio-ITA)

50 - Brendan Rodgers (Celtic-ESC)