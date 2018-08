Guerra comercial deteriora imagem da China nos EUA

Folhapress

WASHINGTON, EUA (FOLHAPRESS) - Em meio à tensão entre Estados Unidos e China, os americanos mostram-se menos favoráveis ao país asiático do que há um ano e mais preocupados com o risco de ciberataques e atritos comerciais entre as potências.

A tendência é radiografada por um novo estudo do Pew Research Center, centro de pesquisas norte-americano, divulgado nesta terça (28). Foi realizado com 1.500 pessoas em maio e junho deste ano.

De 2017 para 2018, a porcentagem de americanos com opiniões favoráveis à China diminuiu de 44% para 38%.

Aqueles que olham para o país asiático com bons olhos são minoria desde 2013, não ultrapassando 44% nos levantamentos feitos nos últimos cinco anos.

Quanto mais velho o entrevistado, maior a desconfiança em relação à China: a avaliação positiva entre os que têm de 18 a 29 anos chega a 49%, acima dos grupos entre 30 e 49 anos (37%) e com mais de 50 anos (34%).

"A visão dos americanos sobre a China depende do estado da relação econômica entre os países", diz Jacob Poushter, pesquisador do centro Pew.

Os governo de Donald Trump anunciou nos últimos meses a imposição de sobretaxas às importações chinesas.

Primeiro, determinou sobretaxa de 25% sobre US$ 34 bilhões (em torno de R$ 128 bilhões) em produtos da China. Em seguida, mais 25% sobre US$ 16 bilhões (cerca de R$ 65 bilhões).

Uma nova sobretaxa de 25% sobre US$ 200 bilhões (R$ 750 bilhões, em média) está em discussão.

A dívida dos Estados Unidos com Pequim (principais detentores de seus títulos), o risco de ciberataques e o impacto das políticas chinesas no ambiente são vistos como as questões que mais desgastam o relacionamento.

A preocupação com o déficit comercial americano e ataques cibernéticos tiveram um ligeiro aumento em um ano: quatro e três pontos percentuais, respectivamente. A preocupação com esse último tema cresce desde 2012.

Por outro lado, os americanos estão menos receosos em relação à possibilidade de perder empregos para chineses, tema trazido à tona com frequência por Trump desde que era candidato.

De 2017 para 2018, a avaliação do nível de gravidade do problema diminuiu dois pontos percentuais.

Indagados na pesquisa se consideram o poder militar ou o potencial econômico do país asiático mais preocupante, 58% dos americanos escolheram a segunda opção, aumento de seis pontos percentuais em comparação com 2017.

O nível de receio dos americanos com déficit comercial, empregos e dívida externa já foi maior, no entanto. O pior patamar foi registrado em 2012. Desde então, seguia em trajetória de queda.

"Foi ano de eleição presidencial e houve muita discussão sobre China e dívida durante a campanha, o que pode ter aumentado o receio dos americanos", diz Poushter.