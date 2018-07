Guia elege os dez melhores destinos para visitar na Ásia em 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guia "Lonely Planet" elegeu os dez melhores destinos na Ásia para visitar em 2019. É a terceira vez que o guia faz o levantamento, baseado na opinião de seus especialistas no continente.

"A Ásia é um continente muito vasto e diverso para qualquer um que sonha com aventura", diz Chris Zeiher, porta-voz do "Lonely Planet" para a Ásia e o Pacífico.

Veja abaixo os escolhidos e os motivos que os tornam lugares especiais para os turistas.

1 - Busan, Coreia do Sul

Nomeada Cidade da Cultura do Leste Asiático em 2018. Por lá, o destaque é a possibilidade de fazer atividades ecléticas: seguir trilhas que vão para templos budistas, nadar em águas termais e visitar o maior mercado de peixes da Coreia do Sul.

2 - Uzbequistão

De acordo com o guia, o interesse pelo país vem de sua recente abertura ao turismo, com novas rotas aéreas e aumento da malha ferroviária de alta velocidade, o que facilitou o acesso às suas cidades antigas e arquitetura, heranças do domínio soviético.

3 - Ho Chi Mihn, Vietnã

Segundo o Lonely Planet, essa metrópole está mais "cool" a cada dia. Seus prédios antigos estão recebendo brechós, cafés e cervejarias. A comida de rua também é uma das atrações da cidade.

4 - Gates Ocidentais, Índia

Selva, plantações de café, chá e temperos, entrepostos coloniais e cachoeiras fazem parte da paisagem local. Os Gates Ocidentais são montanhas rochosas listadas pela Unesco como um dos lugares com maior biodiversidade no mundo.

5 - Nagasaki, Japão

A cidade conseguiu transformar a tragédia da bomba atômica de 1945 em um chamado para a paz, com o Parque da Paz e o Museu da Bomba Atômica. Há ainda um novo museu do Comércio Exterior, que fica na igreja mais antiga do Japão.

6 - Chiang Mai, Tailândia

Nesse local, os visitantes podem passear por barracas de joias antigas em ruas onde também se instalou uma população jovem, criativa e animada. Seus cafés que fazem lattes artísticos ("coffee art", os restaurantes de comida fusion com paredes grafitadas e o Museu de Arte Contemporânea MAiiam são pontos a serem vistos.

7 - Lumbini, Nepal

Antes apenas um local de passagem da Índia para o Nepal, Lumbini está em ascensão. Além de ser conhecida como o local de nascimento do Buda, a cidade está construindo um novo aeroporto e novos templos, mas sem perder sua tranquilidade.

8 - Arugam Bay, Sri Lanka

No litoral da costa leste do Sri Lanka, surfistas relaxam em cafés veganos enquanto os turistas lotam as antigas e pequenas cidades da região. Além de suas águas turquesas, Arugam tem bons bares à beira mar, festivais de música e é próxima do Parque Nacional Kumana, que tem leopardos, elefantes e crocodilos.

9 - Província de Sichuan, China

Um microcosmos da China moderna, a região tem vilas isoladas, grandes prédios e pandas gigantes. É possível viajar pelo primeiro trecho do trem Sichuan-Tibete para visitar vilas paradas no tempo, ou ver o crescimento das cervejarias e hotéis-butique na cidade de Chegdu.

10 - Parque Nacional de Komodo, Indonésia

O parque está com novas conexões, que o tornaram mais acessível. Por lá, dá para ver o dragão de Komodo, fazer trilhas, relaxar nas praias de Kanawa e mergulhar entre os corais.