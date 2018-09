Guiné exige dinheiro apreendido de vice-presidente de volta

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governo de Guiné Equatorial divulgou nota, nesta terça-feira (18), exigindo que o Brasil devolva o dinheiro e as joias apreendidas pela Polícia Federal, no último sábado, no aeroporto de Viracopos, em Campinas (93 km de SP), com a comitiva do vice-presidente Teodoro Nguema Obiang.

"O Governo da República da Guiné Equatorial reitera às autoridades do Brasil que, tanto o dinheiro quanto os bens pessoais confiscados, sejam restaurados e devolvidos o mais breve possível."

Na ocasião, foram retidos US$ 16 milhões (R$ 67 milhões), em dinheiro e joias. De acordo com a Polícia Federal, a comitiva não estava em viagem diplomática e, por isso, foi fiscalizada.