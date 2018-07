GUSTAVO TEODORO VENCE 1ª ETAPA CBG PROTOUR 2018

Aconteceu neste final de semana – de 28 de abril a 1º de maio – a 1ª etapa do CBG Protour, no Pine Hill Golf Club localizado em Toledo, no Paraná. Estiveram presentes 9 dos 10 primeiros do Ranking de 2017. O grande campeão do torneio foi Gustavo Teodoro, patrocinado pela Magic Development, de Ribeirão Preto – SP.

A disputa pelo título foi acirrada, decidida apenas no playoff entre Gustavo Teodoro e Ronaldo Francisco. No primeiro buraco do playoff ambos realizaram par e, foi só no segundo que a decisão ficou com Gustavo, ao realizar um birdie, contra par de Ronaldo. O terceiro lugar ficou com o paranaense Marco Silva, com 5 abaixo, total de 211 tacadas.

A Weiku que é parceira da Federação Paranaense e Catarinense de Golfe, foi o patrocinador máster deste torneio. Os outros patrocinadores foram: Águas Sferriê, Credit Brasil, Multiplo Fidc, Prix, InvistaFidc, Firstcare Pet’s Food, Frigorosa e Lactobom.

HOLE IN ONE EM DOBRO NO FERIADO – GCC

Neste final de semana, o feriado prolongado do dia do trabalhador, rendeu dois hole in one no Graciosa Country Club. O primeiro foi realizado no dia 28/04 (sábado) pelas mãos de Joel Fleischfresser Neto, no buraco 8, usando o ferro pw, os golfistas que presenciaram o feito foram: Paulo Tha, Saulo Bertoldo e Rafael Faucz.

Já no dia 01/05 (terça) foi a vez do Hole in one de Celso Castro, no buraco 13, jogavam com ele Edson Achy , Ademir Maia e Sergio Gasparin.

Parabéns !!!

A EQUIPE DO GRACIOSA COUNTRY CLUB VENCE A 1ª ETAPA DO CIRCUITO BEST GOLF

Finalizou nesta quinta-feira, dia 26, a primeira etapa do Circuito Best Golf, realizado no Joinville Country Club. A equipe do Graciosa Country Club – que venceu em 2017 as duas últimas etapas – consagrou-se campeã novamente, conquistando o primeiro título do ano, a equipe é representada pelas golfistas: Roberta Comodo, Angela Leite, Monika Voswinckel e Rosana Moura.

A equipe vice-campeã foi do Clubes Associados, formada por: Eliza Coral, Alice Aoto, Naiara Costa e Maria Trindade. As demais equipes ficaram nas seguintes posições, em 3º Alphaville Graciosa Clube e em 4º Clube Curitibano.

Na categoria dos resultados individuais a campeã foi Roberta Comodo, que terminou o dia com o total de 82 tacadas, a vice-campeã foi Angela Leite com 90 tacadas, ambas são participantes da equipe campeã.

Na categoria com índex até 16,5 – O primeiro lugar ficou com Angela Ninno Leite com 69 net e em segundo Eliza Coral com 77 net.

Na categoria com índex de 16,6 até 23,7 – A vencedora foi Naiara Costa com 68 net, e Monika Voswinckel com 71 net.

Na categoria com índex 23,8 a 31,7 – O título ficou para Elia D’Agnoluzzo com 72 net e por segundo Maria Trindade Isotton com 73 net.

As campeãs dos prêmios especiais foram: Cassiana Stapff (Near Pin) e Olga Hieda (Longest Drive).

Também foram premiadas as melhores colocadas do ranking de 2017, na categoria Gross: 1º Roberta Comodo; 2º Zenilda Alves de Souza; 3º Tatiana Guimarães; 4º Amélia Fujihara e 5º Tereza Baek. E na categoria Net: 1º Gilka Feres; 2º Leslie Bocchino; 3º Olinda Tsuru; 4º Renata Waihrich e 5º Gemma Lee.

Os patrocinadores da primeira etapa são: Investcorp Empreendimentos e Civilcon Construtora.

HOLE IN ONE – GCC

No domingo, dia 22 abril, o golfista Kiko Vicente embocou de primeira, utilizando um ferro 8, coincidentemente no buraco 8, do Graciosa Country Club. O feito foi na companhia dos golfistas Arlindo Brun, Roberto Almeida e Cosme Gomm.

Parabéns Kiko!

FPCG ORGANIZA PALESTRA SOBRE MANUTENÇÃO DE CAMPO

Com o objetivo de atualizar os clubes com as técnicas e as novidades de equipamentos, a Federação Paranaense e Catarinense de Golfe organiza, no dia 08 de maio, uma palestra sobre manutenção de campos de golfe. A palestra é direcionada para capitães e greenkeepers dos clubes filiados a FPCG.

A palestra será ministrada pelo engenheiro agrônomo Daniel Tápia e por representantes de empresas que atuam em vários segmentos – Itograss e Green Grass (Grama) Hunter Mundoc e Regatec (Irrigação) MCgolf, Toro, John Deere e ProGolf (Máquina) Best Grass (Composto Orgânico) e Forth Jardim (Fertilizantes).

O evento acontecerá das 08h00 às 18h30, estará incluso café da manhã, almoço e coffee break. Ao final do dia serão entregues certificados direcionados para os clubes e para os representantes.

As inscrições são limitadas aos clubes e devem ser enviadas para o e-mail: [email protected] até dia 30 de abril.

“A Federação Paranaense e Catarinense de Golfe aposta no engrandecimento dos clubes através do conhecimento. Com mais qualificação técnica será possível manter a qualidade e prevenir problemas nos gramados, oferecendo assim, campos cada vez melhores para seus associados.” – diz Sakae Tamura, Presidente da FPCG.

A palestra conta com o apoio do Clube Curitibano e com patrocínio das empresas: Itograss, MCgolfe, Toro, Forth Jardim, Regatec e Green Grass.