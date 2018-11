Gusttavo Lima doa R$ 12 mil para tratamento de garoto durante show em Brasília

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Gusttavo Lima, 29, doou R$ 12 mil a uma mãe que pedia ajuda financeira para o tratamento de seu filho durante o show que o artista fazia em Brasília no sábado (24).

O sertanejo interrompeu sua apresentação para ouvir o relato da mulher. Com ingresso doado por uma rádio, Joyce Alvarenga dos Santos contou a Lima que seu filho precisava de uma cadeira especial no valor de R$ 12 mil e de uma prótese que custa R$ 8.000.

"Manda a produção pagar a cadeira pro menino aí", disse o cantor, emocionando a mulher e sendo ovacionado pelo público no Estádio Nacional Mané Garrincha, onde ele apresentava o espetáculo "Buteco do Gusttavo".

Joyce Alvarenga dos Santos, de Santo Antônio do Descoberto, região próxima de Brasília, é mãe solteira de cinco filhos, dois deles com necessidades especiais. Ela contou ao artista que o filho, de cinco anos, teve uma parada cardíaca após ingerir uma medicação errada.

Antes do show, ela fez uma live no Facebook pedindo para que seus seguidores compartilhassem a história de seu filho, que, segundo ela, apareceria na televisão nesta segunda (26).

Com o movimento para ajudar a criança, Joyce já recebeu apoio dos cantores sertanejos Zé Neto e Cristiano e George Henrique Guadelup, do MC Lan e de seus seguidores nas redes sociais, que colaboram com as despesas da criança.

Nesta segunda, ela foi às redes sociais rebater críticas que teria recebido por ter ido ao show em um lugar VIP e revelou que chegou a ser presa provisoriamente por cinco meses, entre 2015 e 2016, no caso que condenou seu ex-marido a 33 anos de prisão por estupro de vulneráveis.

"Fui casada com esse monstro por cinco anos e na testa dele não vinha escrito estuprador, senão não casava", disse em vídeo publicado no Facebook. "Se eu fosse culpada, eu não tinha a guarda dos meus filhos, a minha casa. Sou aconselhada pelo conselho tutelar."

Apesar de dizer que era uma "pessoa terrível" e que ainda não é perfeita -"tanto que esse vídeo é a prova de que não sou perfeita, senão nem estava fazendo"-, Joyce diz se considerar uma boa mãe. "Eu sou mulher-maravilha, sou mãe especial, sou a heroína do meu filho."

"Que deus multiplique tudo que você está fazendo, não só por mim, mas para outras mães que você ajudou", agradeceu a Gusttavo Lima, prometendo que em 2019 estará novamente em seu show, desta vez acompanhada do filho em sua cadeira de rodas.