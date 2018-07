Gusttavo Lima ostenta carrão avaliado em cerca de R$ 3 milhões

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Gusttavo Lima não tem problema algum em ostentar o luxo em que vive em suas redes sociais. Tanto que o cantor exibiu em seu Instagram nesta terça-feira (17) seu carrão nada modesto: uma Lamborghini Aventador avaliada em cerca de R$ 3 milhões.

No clique, Gusttavo aparece ainda sem camisa, mostrando seu abdômen saradíssimo.

Andressa Suita, esposa do cantor, que está grávida de 8 meses do segundo filho -os dois já são pais de Gabriel, de 1 ano-, chegou a comentar a imagem do marido com sua "máquina".

"Tá demais, hein?", disse ela.

Recentemente, Andressa fez um chá de bebê para o filho que espera, que se chamará Samuel. Em seu Instagram, ela compartilhou alguns momentos da festa, em que aparece com a mãe, Suely, e a avó, Elza, além de amigas. A decoração estava caprichada, com o tema "Ursinhos", e com docinhos personalizados.