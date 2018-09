Gusttavo Lima vai a hospital por causa de mal-estar e cancela shows

O cantor Gusttavo Lima precisou cancelar um show que faria na cidade de São Sebastião da Bela Vista, em Minas Gerais, no último sábado, após sofrer um mal-estar. Segundo comunicado divulgado em um story de seu perfil oficial no Instagram, Gusttavo teria passado mal após seu show realizado em Belo Horizonte, sendo encaminhado para um hospital, onde fez exames e foi medicado. Os shows marcados para ontem serão remarcados para novas datas, ainda a serem divulgadas.

‘No mercado’

Anitta faz 1o show após fim de casamento com empresário

A cantora Anitta se apresentou na noite de sábado (8) na 12ª edição do Rodeio de Itu, em Itu (SP). No mesmo dia, a assessoria dela confirmou o fim de seu casamento com o empresário Thiago Magalhães, que durou menos de um ano. Com o bom humor e a empolgação de sempre, fez um show poderoso e colocou todo mundo para dançar até o chão neste sábado (8). Anitta chegou ao local do show com duas amigas e se recusou a dar entrevistas, mas atendeu alguns fãs no camarim depois da apresentação. O fim do casamento era comentado há meses nas redes sociais, porém eles sempre negaram. Segundo fontes ligadas ao casal, Magalhães queria família, filhos e a presença da mulher em casa, e não aguentou a rotina de Anitta. A cantora chegou a cogitar a possibilidade de abandonar a carreira após algum tempo de casada, mas isso não aconteceu. E ele reclamava que estava vivendo apenas a vida dela.

Na TV

William Bonner se casa em São Paulo com Natasha Dantas

William Bonner se casou com a fisioterapeuta Natasha Dantas na tarde deste sábado (8). Na cerimônia, apenas familiares e amigos próximos do casal estiveram presentes. Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal ‘O Globo’, Natasha assumirá o sobrenome do marido, Bonemer. Juntos desde abril do ano passado, o casal deu entrada nos papéis para o casamento em junho, no 5° Cartório de Registro Civil do Rio de Janeiro. Eles foram vistos juntos publicamente pela primeira vez em novembro de 2017, na estreia da peça “Ayrton Senna O Musical”, pouco tempo depois da apresentadora Fátima Bernardes, ex-mulher de Bonner, assumir relacionamento com o advogado Túlio Gadêlha. No casamento, quem pegou o buquê foi a namorada de Vinícius, filho do âncora, Thalita Martins. No Instagram, ela postou um vídeo segurando o buquê com a legenda “Save the date”.

Luto

Morre o cantor Mr. Catra, de câncer

O cantor de funk Mr. Catra, de 49 anos, morreu ontem em decorrência de um câncer no estômago, no hospital HCor, em São Paulo. Wagner Domingues Costa deixa três esposas e 32 filhos. Nos últimos meses, ele havia mudado seus hábitos alimentares e emagrecido mais de 30 quilos.Catra revelou a doença em dezembro do ano passado. Segundo ele, o tumor foi descoberto no início de 2017. Na época, após ser internado às pressas, o cantor havia dito que não sentia muitos efeitos colaterais do tratamento.

Redes sociais

Ariana Grande posta foto em homenagem ao ex-namorado encontrado morto

A cantora Ariana Grande, 25 anos, postou uma foto em sua conta no Instagram para homenagear o rapper Mac Miller, 26, encontrado morto na última sexta-feira (7), na Califórnia, Estados Unidos. Os dois namoraram por quase dois anos e terminaram em maio. Até a tarde de ontem, ela já tinha recebido cerca de 8,7 milhões de curtidas. A mãe de Miller também postou uma foto com o filho com um emoji de coração partido. Miller, que costumava falar abertamente sobre seus problemas com o uso de drogas, foi encontrado morto em casa, em San Fernando Valley, possivelmente em decorrência de uma overdose. Uma ligação para o 911 chegou a ser feita da residência, mas ele foi encontrado já sem vida.

Níver do dia

Colin Firth, ator britânico, 58 anos