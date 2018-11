Gwen Stefani e Blake Shelton estudam usar barriga de aluguel para ter um filho, diz jornal

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cantora Gwen Stefani, 49, já havia dito que estava decidida a ter um filho com o namorado, o cantor Blake Shelton, 42. Segundo fontes próximas ao casal, eles estão dispostos até a apostar em uma barriga de alguel. Gwen já é mãe de três filhos Kingston, 12, Zuma, 10, e Apollo, 4, com o ex-marido, Gavin Rossdale, 53.

Blake foi casado com a cantora Miranda Lambert até 2015, e ele se arrepende de não ter tido filhos. Gwen se separou no mesmo ano após 13 anos de casamento com Rossdale. Gwen e Shelton se conheceram nos bastidores do The Voice, quando eram jurados ao mesmo tempo. Shelton ainda faz parte do reality musical.

"Gwen está encantada pelo amor que Blake tem, não só por ela, mas por seus filhos. Os dois estão nos últimos estágios de escolher a mulher que carregará seu bebê", segundo fonte do jornal USA Today. "É muito importante para Gwen que ela dê um filho biológico a Blake, e ele está muito empolgado".

Os dois estão juntos há três anos. "No último domingo (11), fãs do casal pensaram que Shelton estava prestes a pedir a cantora em casamento. Quando subiu ao palco do People's Choice Awards para receber o prêmio pelo programa The Voice, Shelton puxou Gwen para o palco dizendo. "Esta é a melhor jurada de todos os tempos, e eu a amo", derreteu-se o cantor country.