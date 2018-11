Haas anuncia Pietro Fittipaldi como piloto de testes para a temporada 2019

Folhapress

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Haas anunciou nesta sexta-feira (9) o brasileiro Pietro Fittipaldi como seu novo piloto de testes. De acordo com comunicado oficial, o neto de Emerson Fittipaldi trabalhará para a equipe ao longo da temporada 2019 da Fórmula 1, mas já participará de atividades oficiais a partir do fim da temporada 2018.

A estreia de Pietro a bordo da Haas acontecerá nos testes coletivos da categoria em Abu Dhabi, com início em 27 de novembro. Neste ano, o brasileiro disputou seis etapas da Fórmula Indy pela Dale Coyne, mas perdeu as 500 Milhas de Indianápolis e a rodada dupla em Detroit após sofrer um acidente durante o treino classificatório para as 6 Horas de Spa-Francorchamps, etapa do Mundial de Endurance, em maio.

A chegada de Pietro Fittipaldi à Haas foi bastante comemorada por Günther Steiner, chefe de equipe do time norte-americano. “Ele nos traz um pedigree campeão de sua carreira nas categorias de acesso”, disse o dirigente, citando também a passagem pela Indy.

“Estamos felizes por oferecer a Pietro seu primeiro teste em um carro de Fórmula 1 após tais experiências. Seu subsequente papel nos testes e o retorno que ele oferecerá em apoio a nossa campanha de 2019 irão sem dúvida contribuir para o crescimento e o desenvolvimento da Haas na Fórmula 1”, acrescentou.

Ao longo da carreira, Pietro Fittipaldi conquistou títulos de categorias de acesso, com destaque para a temporada 2017 da Fórmula V8 3.5. Mesmo com o acerto com a Indy em 2018, nunca escondeu a intenção de estar na F-1. Na nota oficial desta sexta-feira, agradeceu à Haas pela chance.

“Gostaria de agradecer a Gene Haas e a Günther Steiner pela oportunidade de fazer parte da equipe. Eles têm feito um incrível trabalho na Fórmula 1, e ser chamado para fazer parte desse sucesso contínuo é naturalmente muito empolgante. Estou ansioso para me sentar atrás do volante do VF-18 em Abu Dhabi”, afirmou o brasileiro.

Até aqui, não há pilotos brasileiros confirmados entre os titulares das equipes para a temporada 2019 da Fórmula 1. No entanto, além de Pietro Fittipaldi na Haas, o Brasil também terá Sergio Sette Câmara de reserva da McLaren.