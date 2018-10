Hackaton de São José dos Pinhais recebe inscrições

Da redação

Um hackathon promete reunir a comunidade de programadores para um desafio: desenvolver um novo aplicativo destinado à gestão de empresas. O evento é promovido pela VHSYS, uma startup paranaense que fornece software na nuvem para micro, pequenas e médias empresas.

A competiçao pretende reunir seis equipes de cinco alunos, que ficarão 12 horas em atividade. Ao final da maratona, cada pessoa da equipe vencedora receberá R$ 300, além de um pitch com os CEOs da VHSYS para tentar vender o aplicativo no mercado. A empresa disponibilizará notebooks e alimentação aos participantes, e o app será integrado ao sistema da startup, que oferece uma loja própria de aplicativos para compra. O evento ocorre no dia 10 de novembro, das 8 às 20 horas, na Rua Tenente Djalma Dutra, 915, no Centro de São José dos Pinhais.

De acordo com Luan Stocco, CTO da VHSYS, a maratona é uma oportunidade para fomentar a comunidade de programadores, gerar ideias e o desenvolvimento de novas funcionalidades. “No final, os empresários de todo Brasil terão um novo aplicativo para auxiliar na gestão e contribuir para a melhoria dos negócios. Trabalhar com tecnologia significa pensar sempre em inovação e ideias interessantes”, diz.

O protótipo deve ser desenvolvido utilizando as linguagens de Javascript e PHP. Para auxiliar os participantes no desenvolvimento, a VHSYS manterá uma equipe de apoio composta por dois monitores de desenvolvimento, um monitor de produto e um de marketing, um suporte de TI e um coordenador de eventos.

As inscrições devem ser feitas até o dia 30 de outubro pelo site https://www.sympla.com.br/hackathon-vhsys---quem-tem-dev-nao-teme__36510.

Regras para inscrição

Organizar uma equipe. Ela pode ser multidisciplinar, desde que contenha um programador front e um back

A VHSYS aceitará um convidado externo por time. Ou seja, quatro dos integrantes deverão ser alunos da instituição

A VHSYS aceitará apenas a inscrição da equipe, não individual

Será de responsabilidade da equipe definir os participantes, o produto a ser desenvolvido, temas e recursos internos.

Premiação

R$ 300 em dinheiro para cada integrante da equipe vencedora, totalizando R$ 1.500,00 para equipe que ganhar o desafio;- Pitch com os CEOs da VHSYS para negociar a venda do aplicativo no mercado;

Troféu de vencedor para a equipe;

Medalhas individuais de participação;

Camisetas personalizadas da equipe.

Serviço

Hackathon - Quem Tem Dev, Não Teme!

Quando: 10 de novembro de 2018

Horário: Das 8 às 20h

Inscrições: https://www.sympla.com.br/hackathon-vhsys---quem-tem-dev-nao-teme__365109

Local: R. Ten. Djalma Dutra, 915 - 7 andar - Centro, São José dos Pinhais.