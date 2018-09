Hadadd vai ter que responder sobre coisas boas que Dilma extinguiu, diz Marina

Folhapress

BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Em campanha na capital mineira nesta quarta-feira (12), a candidata Marina Silva (Rede) comentou sobre o adversário Fernando Haddad (PT), oficializado como nome do partido para a Presidência nesta terça-feira (11), com o aval do ex-presidente Lula, preso em Curitiba há cinco meses.

"Agora a eleição começa com todos os candidatos, e o candidatos vão ter que falar sobre suas propostas e sobre suas trajetórias", disse. "O candidato Haddad vai ter que responder para a população brasileira porque nos anos de governo Dilma e Temer o PT acabou com as coisas boas que tinha feito e aumentou as coisas erradas".

Ela não apontou quais seriam as ações extinguidas. "Sobretudo no caso da corrupção, porque que se tinha pleno emprego e agora temos 13 milhões de desempregados, porque que temos o agravamento da corrupção endêmica e sistêmica que desvia mais de R$ 200 bilhões por ano".

A candidata da Rede fez uma caminhada com apoiadores na Praça Sete e no Mercado Central, pontos tradicionais de visita de políticos em campanha em Belo Horizonte.

Ela também comentou sobre a facada sofrida na semana passada pelo candidato Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas eleitorais, criticando o discurso pró-armamento da população defendido por ele. "Esse ato violento inaceitável desmoralizou a proposta de distribuição massiva de armas".