Haddad afirma que pretende 'criar condições' para nova Constituição

Folhapress

GOIÂNIA, GO (FOLHAPRESS) - O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira (28) que vai trabalhar para criar as condições de redigir uma nova Constituição, como previsto em seu plano de governo, caso seja eleito.

Em visita a Goiânia, o presidenciável confirmou que, em um eventual governo, será convocada uma Assembleia Constituinte exclusiva. No entanto, ele não detalhou a proposta, que, segundo disse, sofreu alterações no texto.

"Isso já foi mediado. Quando o PC do B passou a integrar a chapa, houve uma alteração no texto para criar as condições da convocação de uma assembleia exclusiva".

Haddad desconversou ao ser questionado sobre a possibilidade de fechar alianças com o MDB, caso seja eleito. "Todos serão bem-vindos, desde que concordem com as ideias que estamos apresentando", afirmou. "Antes de discutirmos nomes e partidos, temos que convocar o país para discutir os projetos".

O candidato não quis se manifestar sobre o nome que seria escolhido para ocupar o Ministério da Fazenda. A decisão deve ser divulgada no segundo turno, como publicou a Folha de S.Paulo, para tentar diminuir a desconfiança do mercado.

O presidenciável evitou fazer críticas à Polícia Federal e ao Ministério Público ao ser perguntado sobre a operação que aponta o ex-governador e candidato ao Senado Marconi Perillo (PSDB) como chefe de esquema de propina.

Haddad disse que o Conselho Nacional do Ministério Público é que decide se abre investigação sobre eventual partidarismo por membros da carreira. "Promotor não pode fazer política. Tem de fazer justiça".