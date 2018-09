Haddad centrará agenda no NE e será apresentado na TV com elogios de Lula

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta quinta-feira (13), o programa eleitoral do PT no rádio e na TV vai explorar a biografia de Fernando Haddad, elogios do ex-presidente Lula a seu herdeiro político, e tentar iniciar de uma vez a transmutação entre ambos em rede nacional.

A campanha de Haddad à Presidência começou de fato nesta terça (11), com a oficialização da troca na chapa do PT ao Planalto, com aval de Lula.

O principal desafio, segundo integrantes da equipe, será fazer o ex-prefeito de São Paulo mais conhecido nos redutos eleitorais fiéis ao petismo, mas principalmente reconquistar eleitores de Lula que migraram, com a indefinição da candidatura do PT, para nomes como Ciro Gomes (PDT), como mostrou a Folha.

Para isso, Haddad vai centrar suas viagens no Nordeste, onde Lula é muito forte. Ele embarca mais uma vez para a região já no sábado (15).

Como informou a Folha de S.Paulo, o candidato quer incorporar à campanha auxiliares de sua confiança, como o tesoureiro do PT Emídio de Souza. Outro nome que Haddad quer que o acompanhe a partir de agora é o do ex-presidente do partido Rui Falcão. Ambos foram fundamentais para tentar vencer resistências a seu nome dentro da sigla.

Haddad não deve trocar na equipe pessoas ligadas a Lula ou a setores do PT sem muita identificação com ele. Quando ele assumiu a chapa, todos colocaram os cargos à disposição, mas a ideia inicial é manter quem já estava e somente somar novos perfis.