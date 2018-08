Haddad chega a produtora em SP para debate paralelo

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Vice do PT na disputa à Presidência e potencial titular da chapa, Fernando Haddad está na produtora do partido na Vila Mariana para acompanhar o primeiro debate presidencial promovido pela TV Bandeirantes, a partir das 22h desta quinta (9).

Haddad vai participar de um debate paralelo, que será exibido pela página oficial de Lula no Facebook. A produção também terá a futura vice da chapa, a deputada Manuela D'Ávila (PC do B-RS), a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann (PR), e o coordenador da campanha petista, Sérgio Gabrielli.

O partido exibirá imagens do ex-presidente e o quarteto comentará suas afirmações, além das declarações dos presidenciáveis.