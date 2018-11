Haddad, Ciro e Alckmin vão ao TSE para impedir entrevista de Bolsonaro a Record

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As campanhas de Fernando Haddad (PT), Ciro Gomes (PDT) e Geraldo Alckmin (PSDB) vão entrar com ações no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para impedir que a Record transmita a entrevista de Jair Bolsonaro (PSL) no mesmo horário do debate presidencial da Globo.

Bolsonaro concedeu entrevista à TV Record nesta quinta (4).

A previsão é a de que ela vá ao ar na noite desta quinta, no Jornal da Record, que começa 21h45. A ideia do presidenciável é estar no ar enquanto a concorrente transmite o embate entre presidenciáveis.