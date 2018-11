Haddad confirma contato com Joaquim Barbosa e quer Cortella para a Educação

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato à Presidência Fernando Haddad (PT) confirmou nesta segunda-feira (15), em entrevista à rádio Bandeirantes, que sugeriu a Mario Sergio Cortella que ocupasse o Ministério da Educação num eventual governo petista.

O candidato também confirmou uma conversa com o ex-ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Joaquim Barbosa.

O questionamento sobre a equipe ministerial de um eventual governo de Haddad veio após uma postagem falsa nas redes sociais de uma imagem que copia o logotipo e elementos visuais da campanha do petista.

A postagem mostra que a equipe ministerial petista contaria com Drauzio Varella, no Ministério da Saúde, general Eduardo Villas Bôas na Defesa, Mario Sergio Cortella na Educação, Joaquim Barbosa na Justiça, Luiza Trajano no Desenvolvimento e Ciro Gomes na Fazenda.

Haddad disse que o ex-ministro Joaquim Barbosa o recebeu em sua casa em Brasília para conversarem sobre o momento do país, mas não confirmou nem negou que tenha havido o convite.

Já sobre Cortella, Haddad disse que ele é uma pessoa próxima e que, antes de ser cogitado como candidato, falou a ele que, se tivesse alguma influência, deveria pensar nele para comandar a Educação.

O petista disse ainda que, por serem amigos, trocou telefonemas com o filósofo e escritor recentemente.

Ainda na manhã desta segunda, o perfil oficial de Haddad no Twitter publicou uma postagem sobre Cortella.

"Sou amigo do Mario Sergio Cortella há anos. Ele acompanhou meu trabalho como ministro e há muito tempo digo que ele deveria pensar em ocupar o Ministério da Educação. Quero montar a equipe dos melhores."

À tarde, o filósofo, escritor e professor disse que o presidenciável não o convidou, nem a ninguém, para um eventual ministério.

Cortella, autor de livros como "Qual É a tua Obra?" e "Viver em Paz para Morrer em Paz", disse à reporagem que, em uma conversa por telefone, Haddad disse que seria bom que conversassem sobre o assunto após as eleições.

"Em outras conversas entre mim e ele, muito antes até de ser candidato, por várias vezes me honrou com a lembrança de meu nome a ser considerado para o Ministério da Educação", disse.

Para Cortella, porém, "a amizade e o respeito recíproco são bons pontos de partida para refletir sobre qualquer convite, mas não conduzem por si mesmos ao ponto de chegada, que depende de outros fatores também relevantes".

Entre os fatores a ser considerados, ele enumera: circunstâncias pessoais, conjunto dos projetos, prioridade de gestão para além de programa de campanha, autonomia diretiva e grupo ministerial.

"Ser considerado pelo professor Haddad como uma possibilidade no que chamou de 'equipe dos melhores' é grande homenagem que recebo no Dia dos Professores", completa ele.

Ainda na entrevista à rádio, questionado sobre a mudança da cor do material da campanha e a ausência de Lula nas peças, Haddad disse que o movimento foi feito para evitar o isolamento da sigla e a vitória de Bolsonaro.

"Não posso ser irresponsável de me isolar dentro de um quadro tão tenebroso quanto a eleição desse senhor", disse.

A entrevista foi marcada por momentos de bate-boca com o apresentador José Paulo de Andrade, que interrompeu a fala do candidato, que atribuía a violência no segundo turno da disputa ao discurso de Jair Bolsonaro (PSL), para dizer que foi ele a vítima de uma facada.

Apesar disso, o petista seguiu com as críticas, citando falas polêmicas do parlamentar.

Quando Haddad acusou Bolsonaro de ter sido expulso do Exército, o apresentador argumentou que ele havia esclarecido o assunto em entrevista, no que o candidato o acusou de esconder fatos sobre o adversário.

"Você quer negar o passado dele para quê? Para tapear a população? A impressão que eu tenho é que a gente quer repaginar o Bolsonaro para tornar ele palatável para a população", declarou Haddad.

O dia também foi marcado como a primeira vez, desde que assumiu a candidatura no lugar de Lula, que Haddad não foi a Curitiba numa segunda-feira.

Na semana passada, o ex-presidente liberou seu herdeiro político de visitá-lo, e pediu que ele fosse "para a rua fazer campanha".