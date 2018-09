Haddad, Daciolo e Ciro centralizam buscas no Google sobre debate Folha de S.Paulo/UOL/SBT

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os presidenciáveis Fernando Haddad (PT), Cabo Daciolo (Patriota) e Ciro Gomes (PDT) foram os mais buscados no Google sobre o debate promovido na quarta (26) pela Folha de S.Paulo, UOL e SBT.

Levantamento feito pelo Google entre 17h de quarta (26) e 6h desta quinta (27) -pouco antes, durante e nas horas seguintes ao debate- mostra que o candidato petista teve 33,9% de participação nas buscas dos internautas. Em seguida aparecem Daciolo (22,4%) e Ciro gomes (21,1%).

Foi o segundo debate com a participação de Haddad, que também virou o alvo preferencial dos demais adversários -inclusive de Ciro, rival direto em uma vaga no segundo turno.

Os demais participantes do debate, juntos, somaram 22,6% de participação nas buscas.

Haddad e Ciro foram os candidatos mais buscados em associação à palavra proposta. O petista representou 30% desse tipo de busca, seguido de perto pelo pedetista (29%).

O termo "pior prefeito do Brasil" foi o mais associado a Haddad, que administrou São Paulo entre 2013-2016 -crescimento de 136,85%. ele disputou a reeleição, mas foi derrotado em primeiro turno por João Doria (PSDB).

O debate marcou ainda a volta de Daciolo a encontros entre presidenciáveis -ele ficou por 21 dias jejuando em um monte na zona oeste do Rio de Janeiro. Ele concentrou quase a metade das buscas associadas à palavra meme no período (45,13%) -alimentadas pelo discurso com palavras de efeito contra outros candidatos, somadas a pregações com uma Bíblia.