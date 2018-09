Haddad diz que segundo turno é hora de 'abrir diálogo' com outros partidos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ao chegar para o debate Folha de S.Paulo/SBT/UOL, nesta quarta-feira (26), o candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, afirmou que o segundo turno será a hora de "abrir o diálogo" com adversários e outros partidos políticos para investir na sua estratégia de "civilização contra barbárie".

A campanha petista, em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, pretende criar uma aliança com outros candidatos de centro esquerda para tentar derrotar o líder na corrida, Jair Bolsonaro (PSL).

"No primeiro turno as pessoas escolhem quem elas preferem. No segundo, é hora de abrir o diálogo com as forças políticas e setores da sociedade", disse Haddad.

Os candidatos Ciro Gomes, do PDT, e Guilherme Boulos, do PSOL, são dois nomes que Haddad deve procurar caso passe para o segundo turno contra o capitão reformado.

O petista tem, segundo a última pesquisa Ibope, 21%, enquanto Bolsonaro lidera com 27%. Ciro segue com 12%.