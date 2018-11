Haddad fala em censura à imprensa e acusa adversários de quererem 'Venezuela no Brasil'

Folhapress

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em comício de campanha em Curitiba, o candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, acusou os adversários de "quererem uma Venezuela no Brasil" ao comentar a decisão que proibiu que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conceda entrevista à Folha de S.Paulo.

Para ele, a decisão do STF (Supremo Tribunal Federal) foi uma "censura" e um ataque à liberdade de imprensa.

"E ainda vêm acusar a gente de querer uma Venezuela no país? Eles é que estão produzindo uma Venezuela", declarou, em um rápido ato no centro de Curitiba, nesta segunda (1º).

O petista ainda associou os adversários ao golpe militar de 1964 e ao impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT), em 2016.

"Eles não têm compromisso com a democracia", disse, sem mencionar nenhum candidato específico. Minutos antes, ele criticara as propostas de Jair Bolsonaro (PSL) para a economia, dizendo que o adversário pretende "tirar o décimo terceiro do trabalhador" e "cobrar o mesmo imposto do rico e do pobre".