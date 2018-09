Haddad fazer 'beija-mão' a Renan e Eunicio não é o caminho, diz Boulos

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em visita nesta quarta-feira (12) a Campinas, no interior de São Paulo, o presidenciável Guilherme Boulos (PSOL) fez críticas ao adversário Fernando Haddad (PT), oficializado candidato do partido no dia anterior.

"Eu fiquei estarrecido de ver na semana passada o Fernando Haddad indo fazer beija-mão ao Renan Calheiros e ao Eunicio Oliveira no Nordeste. Esse não é caminho. Essa turma representa o que há de mais podre na politica brasileira. Deu golpe, é a turma do Temer", disse.

O candidato percorreu o calçadão da 13 de Maio, no centro de Campinas, acompanhado de militantes. Boulos voltou a defender a candidatura do ex-presidente Lula, preso há cinco meses em Curitiba. "Entendemos que a sua condenação é injusta. A nossa campanha é a única que enfrenta de verdade esse sistema, que enfrenta os privilégios".

Ao ser questionado se irá apoiar o PT em um eventual segundo turno, Boulos disse que este é o momento da campanha do primeiro turno.

"Nós estamos diante da eleição mais imprevisível dos últimos tempos no Brasil. O cenário é muito aberto, vamos falar de primeiro turno e não de segundo turno."

Em um momento, a passeata do PSOL se encontrou com a do candidato Eymael (DC), que também circulava no centro, com alguns apoiadores. Não houve tumulto nem discussão.