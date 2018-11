Haddad foi orientado a exaltar democracia e colar imagem ‘ditatorial’ em Bolsonaro

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na preparação para o debate de presidenciáveis desta quinta-feira (4), na TV Globo, Fernando Haddad (PT) foi orientado por aliados a exaltar a democracia e colar a imagem de candidatado ditatorial em Jair Bolsonaro (PSL).

A ideia é afastar a tese, reforçada pelos adversários, de que esta disputa se dá entre dois extremos, da direita e da esquerda.

O primeiro a fazer isso, porém, foi Guilherme Boulos (PSOL), ao responder uma pergunta do petista sobre outro tema, impostos. Boulos disse que tem medo da volta do período da ditadura no Brasil.

Haddad, por sua vez, rebateu a bola e seguiu o tom de Boulos.

Os petistas querem que Haddad se coloque como o nome capaz de unir uma espécie de frente democrática contra Bolsonaro.