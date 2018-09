Haddad incorpora aliados à sua equipe de campanha

Folhapress

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Ainda com recomendações para evitar conflitos dentro do PT, o candidato do partido ao Planalto, Fernando Haddad, indicou dois de seus aliados, Emidio de Souza e Chico Macena, para compor sua equipe de campanha.

Um dos principais responsáveis por ajudá-lo a se viabilizar dentro da sigla como plano B de Lula, Emidio vai dividir a coordenação-geral com Sérgio Gabrielli, indicado pelo ex-presidente para a função desde que ele era o cabeça de chapa.

Macena, por sua vez, foi secretário de Governo da Prefeitura de São Paulo e agora cuidará da tesouraria da campanha no lugar de Ricardo Berzoini, também considerado homem forte de Lula, mas que preferiu deixar o posto.

Ao ser ungido candidato na terça-feira (11), Haddad começou a se movimentar para emplacar pessoas de sua confiança na linha de frente da campanha, que havia sido montada quando o nome principal da chapa era o de Lula.

Como informou a Folha de S.Paulo, todos colocaram o cargo à disposição, mas Haddad disse que iria apenas agregar novos perfis, comprometendo-se a não trocar ninguém.

Outro nome que Haddad quer incluir na coordenação da campanha é o do ex-presidente do PT Rui Falcão.

Nesta quinta-feira (13), depois de cumprir agendas na região metropolitana de São Paulo, o candidato do PT foi ao Instituto Lula para fechar seu roteiro de viagens para a semana que vem.