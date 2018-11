Haddad não tem ‘punch’ e autoridade para enfrentar o fascismo, diz Ciro

Folhapress

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou nesta sexta-feira (5) que o candidato do PT, Fernando Haddad, não tem "energia" suficiente para enfrentar "essa onda fascista", em referência a Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas.

Em uma visita-relâmpago sob chuva à favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, o pedetista elogiou o caráter do petista, mas se apresentou como o único capaz de vencer o candidato do PSL.

"O Haddad disputou a última eleição há dois anos atrás e perdeu para um farsante como o [João] Dória em todas as urnas de São Paulo. Ele não é má pessoa. Isso não diz nada contra a dignidade dele. Mas diz sobre a personalidade dele, que talvez não tenha 'punch', não tenha energia, não tenha autoridade nem a marra para enfrentar essa onda fascista que está tomando conta do Brasil", afirmou Ciro.

Ele ficou cerca de 15 minutos na Rocinha, sem sair da entrada da via Ápia –uma das principais ruas de acesso à favela. Ele subiu num pequeno carro de som e discursou por dois minutos, em que se apresentou mais uma vez como o único candidato capaz de derrotar Bolsonaro.

"O PT perdeu as condições políticas de derrotar o fascismo no Brasil. Hoje, só a minha candidatura pode salvar o Brasil do precipício, do preconceito, da violência que vai levar o país para o abismo", afirmou ele, em discurso.

O candidato do PDT aparece em terceiro lugar nas pesquisas, com 13% das intenções de votos válidos. Haddad tem 25% e Bolsonaro lidera com 39%, com viés de alta. Nas simulações de segundo turno, Ciro é o que apresenta melhor resultado contra o capitão reformado.

Ele classificou como "completamente provável" uma virada sobre o petista.

"Estou me deslocando e pedindo a bola. É só olhar o que aconteceu nas pesquisas das eleições passadas. Nesse dia, o segundo turno nas eleições passadas era entre Marina [Silva] e Dilma [Rousseff]", afirmou ele.