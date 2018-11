Haddad sem vermelho do PT é replicado e ironizado no WhatsApp

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Como mostrou a Folha de S.Paulo, a campanha de Fernando Haddad (PT) reduziu a aparição da cor vermelha -tradicional marca do partido- no material de campanha do presidenciável no segundo turno.

A estratégia foi replicada em correntes enviadas em grupos de apoiadores do PT no WhatsApp. Desde quarta, imagens com propaganda do petista já não tinham predominância do vermelho.

A reportagem monitora grupos abertos no WhatsApp de apoiadores de Bolsonaro e de Haddad. No aplicativo de trocas de mensagens não é possível saber a origem das imagens e textos enviados. Não há como idenficar se as mensagens produzidas são da campanha dos candidatos.

Em um panfleto digital favorável ao petista replicado em mensagens, Haddad aparece em foto colorida numa montagem em que está escrito "compare antes de votar".

Propostas do candidato para geração de empregos são listadas em letras brancas sobre um fundo verde e amarelo. Bolsonaro aparece abaixo em imagem em preto e branco. O texto diz que o capitão reformado vai retirar direitos trabalhistas.

A guinada petista ao verde e amarelo foi ironizada pelos seguidores de Bolsonaro, que desde o início da campanha usa as cores em seu material de campanha.

Num meme compartilhado em grupo de eleitores de Bolsonaro aparece o material de campanha do candidato do PSL em preto e braco. Um balão com a pergunta "ué cadê a minha cor?" foi incluído. "O PT roubou" é a resposta escrita no canto inferior da imagem.