'Haddad será Lula para milhares de brasileiros', afirma campanha petista

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No primeiro programa eleitoral de rádio após a alteração na chapa presidencial do PT, transmitido nesta quinta-feira (13), o partido busca fundir Lula e Haddad e fazer a transferência de votos do ex-presidente para seu substituto na corrida eleitoral.

O programa começa contestando a decisão que barrou a candidatura do petista, dizendo que decisão da ONU foi contrariada e que os tribunais impediram que o povo votasse livremente.

Um trecho da carta escrita por Lula e lida na terça-feira (11) no ato em que Fernando Haddad foi oficializado como candidato, em Curitiba, é lida para os eleitores. Nela, Lula afirma que agora seu nome é Haddad.

"Se querem calar a nossa voz, estão muito enganados. Continuamos vivos no coração e na memória do povo. E o nosso nome agora é Fernando Haddad. Quero pedir de coração a todos que votariam em mim, que votem no Haddad para presidente. Já somos milhões de Lulas e de hoje em diante, Haddad será Lula para milhares de brasileiros", diz.

Na sequência, após um jingle que diz que "a injustiça não vai parar o sonho", o novo presidenciável afirma que todos receberam uma missão do presidente. "Não é hora de baixar a cabeça e voltar para casa. É hora de sair para as ruas de cabeça erguida e ganhar a eleição", afirma.

O programa entoa "vem com Haddad, vem com o Lula", mas não faz menção a nova vice da chapa, a deputada estadual no Rio Grande do Sul Manuela D'Ávila.