'Haddad vai estar com um ponto diretamente de Curitiba?', questiona Bolsonaro sobre debate

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Criticado por ausências em debates no 1º turno, Jair Bolsonaro (PSL) disse que vai a duas rodadas nesta nova etapa da corrida presidencial, disputada com o petista Fernando Haddad.

"Eu vou debater com o Haddad ou com o Lula? Eu quero saber. O Haddad vai estar com um ponto diretamente de Curitiba?"

A declaração foi feita em transmissão ao vivo feita pelas redes sociais ao lado do empresário Luciano Hang, empresário dono da rede de departamentos Havan.

O candidato do PSL disse que não vai a nenhum debate presidencial antes da próxima quinta-feira (18), quando vai a São Paulo para realização de exames.

Ele negou ainda que esteja usando a desculpa médica para fugir dos programas.

Os canais de televisão e jornais programaram seis debates para o segundo turno. O primeiro deles aconteceria na quinta-feira (11), na Band.

Bolsonaro já informou que não comparecerá ao debate promovido pela Folha com o SBT, no dia 17. De acordo com sua declaração, restariam apenas dois: o da TV Record (21) e da TV Globo (26).