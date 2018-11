Haddad visita Lula na prisão para discutir segundo turno

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PT ao Planalto, Fernando Haddad, visitará o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na manhã desta segunda-feira (8), na carceragem da sede da Polícia Federal em Curitiba (PR).

Será o primeiro ato de campanha dele depois da eleição que garantiu a presença do PT no segundo turno. Haddad teve 29,3% dos votos, contra 46,1% de Jair Bolsonaro (PSL-RJ).

Ele fará a visita com o secretário de finanças do partido, Emídio de Souza. Os dois são advogados de Lula e podem se encontrar com o ex-presidente a qualquer momento, durante a semana.

Além de agradecer e homenagear o petista, Haddad vai traçar com ele a estratégia política para o segundo turno.

Setores do PT defendem que Lula delegue de vez a campanha ao presidenciável, para que ele busque os acordos necessários para o segundo turno.

Um dos dirigentes do partido afirmou à reportagem que a prioridade agora é criar uma “zona de conforto” para que pessoas que rejeitam Bolsonaro, mas ao mesmo tempo são críticas ao PT, apoiem Haddad, num movimento suprapartidário e da sociedade civil “pela democracia”.

Na avaliação da legenda, uma vitória sobre o capitão reformado é “muito difícil”, mas não impossível.