Haddad visita Lula pela quarta vez como candidato

Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, visita nesta segunda (1º) o ex-presidente Lula, detido na superintendência da Polícia Federal em Curitiba, no Paraná.

É a quarta vez, desde que assumiu a cabeça de chapa, que Haddad visita o ex-mandatário, um hábito que tem repetido toda segunda-feira desde sua aclamação.

Haddad já declarou que Lula será "um grande conselheiro" de um eventual governo do PT, mas desconversou sobre a possibilidade de nomeá-lo para um cargo específico. Ele também diz que não concederia indulto ao ex-presidente, condenado em segunda instância por corrupção no caso do tríplex do Guarujá, e afirma que o petista confia no veredicto dos tribunais superiores e de cortes internacionais.

Após a visita a Lula, Haddad participará de um ato político no centro de Curitiba.