Halloween divertido 

O Universal Orlando Resort revelou recentemente a Slaughter Sinema, a nova casa assombrada com conteúdo totalmente original para o Halloween Horror Nights de 2018. Produto das mentes perturbadas da equipe de Entretenimento do Universal Orlando, Slaughter Sinema vai levar os visitantes para um decrépito cinema drive-in. Quando as luzes apagam e a sessão começa, os visitantes vão pular através das telas de histórias originais cheias de monstros e pesadelos da década de 1980. Eles vão enfrentar criaturas terríveis com mordidas mortais no Midnight Snacks 2: The House Swarming, alienígenas canibais sedentos de sangue em busca de carne fresca no Amazon Cannibals from Planet Hell e muito mais. O Halloween Horror Nights 2018 ocorre em noites selecionadas de 14 de setembro até 3 de novembro.

