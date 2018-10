Halloween é atração do comércio na semana do segundo turno

Da Redação Bem Paraná

O Halloween, a tradicional festa do Dia das Bruxas nos Estados Unidos, também virou apelo para o comércio no Brasil. E, em Curitiba, o comércio investe na data, decorando suas instalações e até promovendo festas para marcar a data. Em termos de vendas, o Halloween em Curitiba vende tão bem quanto no Carnaval.

Nos últimos anos decorar a loja para o halloween se tornou quase uma obrigação. E os shoppings estão entre os primeiros a perceber isso. Pelo terceiro ano, o Shopping Mueller irá promover uma grande festa de Halloween para as famílias. O evento acontecerá no sábado, das 14 às 18 horas, no piso L4. O evento é gratuito.

Entre as atrações do Halloween do Shopping Mueller estão um show com a banda Rockids, distribuição de doces e diversas brincadeiras. O tema do evento será inspirado no filme “Viva - A Vida é uma Festa”, com decoração colorida e divertida. Haverá oficinas de balões personalizados e camarim de pintura.

Também no sábado, o Faz de Conta do Shopping Estação vai promover uma edição especial de Halloween. Além de decoração temática, as crianças terão a oportunidade de encontrar o personagem Conde Drácula, que vai distribuir kits travessuras, vão poder fazer “tatuagens horripilantes” e, ainda, ouvir histórias das Bruxas do Bosque do Alemão.

Para completar a diversão, os corredores do shopping serão tomados pelo Zombie Walk, um cortejo com zumbis, e com a performance da oficina coreográfica do grupo Thriller Zombie. As atividades são todas gratuitas.

O Shopping Ventura abriu a sua atração de Halloween ontem, com uma oficina para produção de cupcakes e diversas atividades temáticas para crianças de 4 a 12 anos, que podem personalizar bolinhos com desenhos de aranhas, abóboras, vampiros, escolher os confeitos preferidos e levar para casa um delicioso cupcake feito por elas mesmas.

Até mesmo nos supermercados o tema está presente, nem que seja na decoração. Abóboras estão decoradas como Jack o’lantern, mais conhecida imagem do halloween americano.