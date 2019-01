Hamburgueria de Curitiba serve 500 hambúrgueres a R$ 1 nesta quinta-feira

Da Redação Bem Paraná com assessoria

Nesta quinta-feira, dia 17 de janeiro, a rede WhataFuck, maior hamburgueria artesanal de Curitiba, vai abrir as portas de sua terceira unidade na capital paranaense com um evento imperdível. Serão distribuídas 500 senhas que darão direito a compra de um dos tradicionais hambúrgueres da casa (carne ou vegetariano) por apenas R$ 1. Além disso, com a senha, os participantes vão concorrer a uma viagem de uma semana para Nova York com direito a um tour pelas principais hamburguerias da cidade guiado por ninguém menos que os sócios proprietários da rede, Daniel Mocellin e Guilherme Requião.

Durante o evento, ainda serão distribuídos aleatoriamente junto com os sanduíches alguns vouchers de R$ 300 em compras na Öus Brasil, marca curitibana que se tornou uma das principais referências nacionais na produção independente de calçados. Além disso, o lucro obtido no dia com a venda dos hambúrgueres será revertido integralmente para o TETO, organização internacional dedicada a melhorar as condições de moradia em comunidades carentes.

Sobre a rede WhataFuck

Com pouco mais de três anos de história na cidade de Curitiba e presente, até então, em dois endereços, o empreendimento comercializa mais de 30 mil hambúrgueres artesanais e mais de 8 mil litros de chope artesanal por mês. Isso tudo em duas unidades que juntas somam pouco mais de 50m². Agora, com o novo endereço, a rede pretende potencializar sua atuação em Curitiba, oferecendo seus produtos de excelência para cada vez mais pessoas.

“A história da rede WhataFuck ganhou uma proporção que nós não poderíamos imaginar há três anos. Hoje, somos uma das principais referências da gastronomia curitibana. Tudo isso devido ao trabalho sério e de excelência, onde nosso propósito é oferecer comida de qualidade em um espaço democrático”, explica Guilherme Requião. “Os curitibanos abraçaram nosso projeto e agora chegou a hora de expandirmos esse sucesso mais uma vez. A nova loja está incrível, e deverá surpreender o público”, comemora Daniel Mocellin.

A nova loja da rede WhataFuck foi implantada na Rua Bispo Dom José (nº 2193), continuação da avenida do Batel, um dos principais polos gastronômicos e de entretenimento da cidade. A inauguração oficial da loja será realizada nesta quinta-feira, dia 17 de janeiro, a partir das 18h. As senhas para a ação especial poderão ser retiradas a partir das 16h. Para conhecer um pouco mais sobre o empreendimento, acesse o site www.whatafuck.com.br ou as redes sociais oficiais da hamburgueria.